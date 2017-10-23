Крупнейший банк США запустит новое приложение для мобильного банкинга

Крупнейший банк США с активами на общую сумму $2,56 трлн уделяет много внимания продвижению мобильного банкинга

JPMorgan Chase & Co запустил новое мобильное приложение под названием Finn by Chase. С его помощью со смартфона можно открывать банковские счета, вносить депозиты, выдавать чеки, отслеживать расходы и создавать сберегательные планы.

Компания надеется, что оно привлечет новых вкладчиков, в частности, молодых и проживающих вдали от отделений банка. Дебетовые карты Finn для доступа к наличности через 29 тыс банкоматов сети будут приходить клиентам по почте.

Сейчас банк проводит тестирование сервиса среди пользователей смартфонов от Apple с почтовыми индексами в Сент-Луисе, США, где у банка нет физических отделений.

В следующем году финучреждение планирует представить Finn в других городах США, в том числе и для ОС Android. А чуть позже в этом году ожидается запуск возможности мобильной регистрации стандартных контрольных и сберегательных счетов во всей стране.

Примечательно, что около двух третей клиентов JPMorgan Chase продолжают посещать филиалы не реже одного раза в 3 месяца.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что платежная платформа Alipay заключила сделку с крупным банком в США. Благодаря сотрудничеству Alipay и JPMorgan Chase китайские потребители, путешествующие по Северной Америке, смогут совершать платежи с Alipay Mobile Wallet.

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По материалам thepaypers.com