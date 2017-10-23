Alipay в США: платежная платформа заключила сделку с крупным банком

Благодаря сотрудничеству Alipay и JPMorgan Chase китайские потребители, путешествующие по Северной Америке, смогут совершать платежи с Alipay Mobile Wallet

Alipay, ведущая мировая платформа для платежей, объявила о том, что сотрудничает с JPMorgan Chase, мировым финансовым лидером и крупнейшим банковским холдингом США. Благодаря сотрудничеству китайские потребители, путешествующие по Северной Америке, смогут совершать платежи, используя мобильный кошелек Alipay Mobile Wallet, у ритейлеров, которые являются клиентами JPMorgan Chase.

Alipay является ведущим провайдером онлайн-платежей и основным средством онлайн-и мобильных платежей для китайских потребителей. В текущем году Северную Америку посетят более 4 млн туристов из Китая, а сотрудничество китайской и американской компаний расширит список мерчантов, где китайские покупатели могут использовать свой мобильный кошелек Alipay для оплаты покупок на кассе.

С помощью функции геолокации «Discover» и push-уведомлений в приложении Alipay, китайские туристы могут определить местонахождение ближайших мерчантов, а также получить всю необходимую информацию о предлагаемых ими товарах. Мерчанты, в свою очередь, с помощью «Discover» могут продвигать свои товары.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alipay внедрил технологию распознавания лиц для платежей. Smile to Pay, первый сервис такого рода, дебютировал в Ханчжоу в ресторанах здорового питания KPRO, которые недавно открыл KFC. Благодаря новому сервису пользователи Alipay могут подтверждать свои платежи с помощью комбинации распознавания лица и ввода номера мобильного телефона.

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По материалам finextra.com