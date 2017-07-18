Цифровой банк Monzo запустил первые текущие счета

В течение ближайших трех месяцев текущие счета получат более 20 тыс клиентов Monzo

Цифровой банк Monzo запустил первые 92 текущих счета. В течение ближайших трех месяцев текущие счета получат более 20 тыс клиентов Monzo.

До этого Monzo тестировал текущие счета только внутри самой компании, а сейчас предлагает открывать счета и своим клиентам. Однако на данном этапе Monzo может предложить своим клиентам лишь продукт на ранних этапах разработки. Компания намерена проводить дальнейшие тестирования перед полномасштабным запуском полноценного продукта.

Изначально текущие счета будут доступны только для пользователей iOS и будут иметь ряд ограничений: отсутствие P2P-платежей, служба поддержки с 9 утра до 6 вечера и временная дебетовая карта (которую необходимо будет заменить после полноценного запуска сервиса).

Полноценный запуск намечен на конец года, а тем временем представители Monzo агитируют своих клиентов подключаться и пользоваться доступными услугами сервиса, а именно — сервис денежных переводов за несколько часов Faster Payments, прямой дебет и постоянные платежи.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам finextra.com