Банк будущего — это маркетплейс: Fidor Bank назвал новых партнеров

Цифровой банк Fidor создает маркетплейс финансовых услуг

Британское подразделение немецкого цифрового банка Fidor добавило в свой перечень финансовых услуг еще два сторонних сервиса. Теперь банк сможет предложить своим клиентам акционерное финансирование от Seedrs и программное обеспечение для управления капиталом от Nutmeg.

Эта инициатива подтверждает общую тенденцию развития современных цифровых банков. Так, реформаторы рынка традиционного банкинга стремятся предложить клиентам не только базовые платежные сервисы, но и более сложные финансовые услуги. Для этого они не создают соответствующие подразделения внутри компании, а привлекают сторонние организации, которые занимаются инновационными цифровыми продуктами.

Nutmeg и Seedrs стали первыми британскими компаниями, которые присоединились к маркетплейсу Fidor.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Fidor Bank был запущен в Германии в 2009 году. В 2015 цифровое финучреждение вышло на рынок Великобритании. Сегодня его услугами пользуется 100 тыс клиентов на обоих рынках. Fidor планирует в ближайшие месяцы запуститься в других европейских странах.

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