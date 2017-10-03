Европейский мобильный банк привлек депозиты на рекордную сумму

Atom Bank впервые запустил услугу сберегательных счетов два года назад

С момента запуска своего первого сберегательного счета два года назад Atom, британский мобильный банк, привлек депозитов на общую сумму более 900 млн фунтов стерлингов.

Atom подтвердил Business Insider в понедельник, что с июля 2016 года — с момента запуска услуги сберегательных счетов — банк привлек более 900 млн фунтов стерлингов. Кроме того, банк предлагает своим клиентам ипотеки, кредиты для бизнеса, а также сберегательные счета.

По состоянию на март 2017 года банк насчитывал депозиты на общую сумму 538 млн фунтов стерлингов от 17 тыс клиентов, а к концу сентября мобильному банку удалось привлечь еще 400 млн фунтов.

Недавно Atom привлек инвестиции на сумму 102 млн фунтов стерлингов от испанской банковской группы BBVA.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из мобильных банков запустил финтех-маркетплейс. Лондонский мобильный банк Starling Bank запустил свою модель маркетплейса, которая позволяет клиентам использовать сторонние сервисы от финтех-компаний напрямую через мобильное приложение банка.

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По материалам businessinsider.com