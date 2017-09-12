Один из мобильных банков запустил финтех-маркетплейс

Идею создания подобной платформы давно отстаивали финтех-стартапы

Лондонский мобильный Starling Bank запустил свою модель маркетплейса, которая позволяет клиентам использовать сторонние сервисы от финтех-компаний напрямую через мобильное приложение банка.

Starling Marketplace являет собой новую концепцию банковской деятельности. Платформа содержит продукты различных финтех-провайдеров и представляет их пользователю в виде «легко просматриваемой экосистемы», доступной в приложении Starling.

Компании-партнеры интегрируются с Starling Bank через совместимые с Open Banking API.

Starling Bank ранее сотрудничал с Transferwise, Moneybox, Tail и Houndify, но честь быть первым полностью интегрированным партнером маркетплейса получила платформа Flux.

Она также отметила, что Flux теперь доступен для всех клиентов Starling Bank, а на его активацию потребуется менее 30 секунд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что блокчейн-проект Swift переходит на новый этап. Для дальнейших тестирований доступ к блокчейн-платформе Swift получил ряд крупных финучреждений.

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По материалам finextra.com