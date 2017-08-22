Блокчейн-проект Swift переходит на новый этап

Для дальнейших тестирований доступ к блокчейн-платформе Swift получил ряд крупных финучреждений

После месяца работы межбанковская система обмена сообщениями Swift завершила первый этап тестирования проекта, в рамках которого намерена перевести счета банков-членов сети на блокчейн Hyperledger Fabric. Сейчас проект готов к следующему этапу разработки.

По словам Дамиена Вандервекена, главы Swift по проектам с использованием технологии распределенного реестра, финучреждения New Zealand Banking Group, BNP Paribas, BNY Mellon, DBS Bank, RBC Royal Bank и Wells Fargo уже получили доступ к платформе для дальнейшего тестирования.

В случае успешного тестирования, платформа обеспечит банкам возможность высвободить миллиарды долларов США с так называемых ностро-счетов и направить эти средства в другие проекты.

Ожидается, что в дальнейшем разработку на практике протестируют еще 22 банка, включая ABN Amro, Deutsche Bank, JPMorgan Chase и Standard Chartered.

Несмотря на блокчейн-проекты, в которых сейчас участвует Swift, компания все еще скептически относится к технологии. По мнению Вандервекена, блокчейн может стать инновационной технологией для сферы платежей. При этом, он сомневается, сможет ли блокчейн как-то повлиять на развитие мгновенных платежей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам coindesk.com