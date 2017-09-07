В Европе готовят новые правила для индустрии FinTech

Для FinTech-проектов (от мобильных кошельков до криптовалют) разработают новые правила лицензирования

О намерении Европейского центрального банка подчинить правилам новых игроков на рынке финансов сообщила Даниэль Нуи, руководитель надзорного депертамента ЕЦБ. Это руководство будет опубликовано в ближайшее время для проведения консультаций с общественностью.

Инициатива связана с растущей популярностью проектов в этой сфере. В первом полугодии FinTech-cтартапы (от платежей до кредитования) привлекли инвестиции в размере $6,5 млрд.

Кроме того, желание регулятора структурировать отрасль свидетельствует о ее потенциале сыргать решающую роль в определении финансового ландшафта будущего.

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Ранее о намерении ужесточить регулирование деятельности финтех-компаний сообщала Европейская служба банковского надзора. С полным документом о подходе EBA к финансовым технологиям можно ознакомиться по ссылке.

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