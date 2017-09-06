Почему центробанк Китая обеспокоен ростом мобильных платежей?

Cashless-тенденция в Китае, движимая крупными интернет-компаниями, может ослабить контроль центробанка над денежной массой

Теоретически, финансовые регуляторы должны поддерживать cashless, ведь это позволяет решить проблемы, связанные с интенсивным использованием наличных денег (например, коррупцию и уклонение от уплаты налогов). Более того, благодаря отказу от наличных центральный банк также может снизить расходы на печать, хранение и оборот денежных знаков.

Однако по мере того, как мобильные платежи набирают обороты в Китае, центробанк страны начинает видеть ряд проблем в cashless. К примеру, это может пошатнуть роль центральных банков в клиринговой системе. В текущей бизнес-модели мобильных платежей Ant Financial и Tencent выступают посредниками между клиентами и банками. Как следствие, эти интернет-компании имеют полный контроль над всей информацией о мобильных платежных транзакциях клиентов.

Кроме того, мобильные платежи затрудняют для центрального банка контроль за потоками капитала через границы.

Напомним, в соответствии с недавней директивой регулятора, банки и платежные системы, предлагаемые интернет-компаниями, должны подключиться к новой клиринговой платформе China Nets Union Clearing и проводить через нее все мобильные платежные операции уже с 30 июня 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярность мобильных платежей растет в США и Европе. Чаще всего мобильными платежами пользуются жители Азии.

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По материалам asia.nikkei.com