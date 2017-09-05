Популярность мобильных платежей растет в США и Европе

Чаще всего мобильными платежами пользуются жители Азии

Глобальное развитие систем мгновенных платежей существенно повысит популярность мобильных платежей. К такому выводу пришли компании ACI Worldwide и Aite по результатам проведенного исследования.

Согласно отчету, 17% американских потребителей теперь регулярно используют свои смартфоны для совершения платежей. Для сравнения, в 2014 году показатель находился на уровне 6%. Что касается Европы, то здесь наиболее активными пользователями мобильных кошельков являются жители Испании: 25% испанцев регулярно расплачиваются смартфонами. За ними следуют жители Италии (24%), Швеции (23%) и Великобритании (14%).

Среди других результатов исследования:

• Популярность мобильных кошельков: Чаще других мобильными платежами пользуются в Индии: 56% респондентов в этой стране заявили, что совершают платежи с помощью мобильных телефонов регулярно. Также, мобильные платежи приглянулись жителям Таиланда (51%) и Индонезии (47%).

• Безопасность мобильных кошельков: В Великобритании 37% респондентов заявили, что доверяют своему банку в том, что касается защиты личной информации при совершении мобильных платежей. Во Франции и Нидерландах показатель также достаточно высокий — 40% и 28% соответственно.

• Мошенничество с мобильными кошельками: В отчете сообщается, что по мере того, как все больше потребителей принимают мобильные кошельки, они также становятся более крупной целью для преступников. По сравнению с предыдущими годами доверие к мобильным кошелькам снизилось в некоторых странах, что могло стать результатом растущего количества сообщений о реальных случаях мошенничества с мобильными кошельками.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине растет популярность мобильного шопинга. Пользователи, которые совершают покупки с мобильных, ведут себя несколько иначе, чем те, кто использует для покупок компьютер.

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По материалам thepaypers.com