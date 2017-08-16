Мобильные платежи 2017: китайцы тратят триллионы долларов со смартфонов

52% китайцев используют наличку для оплаты менее 20% своих покупок

Китайская телекоммуникационная компания Tencent, совместно с Шэньянским институтом финансовых исследований, Ренминским университетом Китая и Ipsos, провели исследование, в котором продемонстрировали эволюцию безналичного общества в стране.

В прошлом году китайские потребители потратили $5,5 трлн через мобильные платежные платформы. Это в 50 раз больше, чем тратят потребители в США.

Среди других результатов исследования:

— Китайская молодежь адаптируется к безналичному обществу очень быстрыми темпами.

— 52% китайцев используют наличку для оплаты менее 20% своих покупок.

— 74% опрошенных утверждают, что могут прожить больше месяца, имея в кармане всего 100 RMB ($14,5).

— 84% респондентов готовы жить полностью без налички.

— Почти все ресторанные заведения в Китае принимают мобильные платежи.

— Из всех заведений в индустрии развлечений кинотеатры чаще других принимают мобильные платежи.

— Мобильные платежи стали стандартным методом оплаты для китайских туристов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что китайский Alipay продолжает завоевывать европейский рынок. Платежи через Alipay будут принимать в восьми розничных магазинах Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На украинский рынок выходит еще один китайский производитель смартфонов

По материалам chinatechinsights.com