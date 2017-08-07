На украинский рынок выходит еще один китайский производитель смартфонов

Компания Doogee объявила о выходе на украинский рынок с целью поддержки продаж своих устройств

В этом году компания планирует открыть в Украине собственный офис. На рекламу своих устройств в стране компания готова потратить около $1 млн до конца 2017 года.

Doogee также представила на украинском рынке свой флагман Mix, который на порядок дороже моделей с подобными характеристиками от конкурентов — Xiaomi и Meizu. Помимо флагмана, на украинском рынке уже присутствуют около десятка других моделей Doogee.

По словам Шерри Лю, генерального менеджера Doogee в Восточной Европе, компания ожидает, что по итогам года объем продаж составит 0,5 млн гаджетов.

Бренд Doogee появился в Испании, но в 2013 году его выкупил генеральный директор KVD International Group Син Чао. После этого производитель смартфонов начал глобальную экспансию, выбрав в качестве основного рынка сбыта Европу, а не Китай. Сейчас компания продает свои устройства в 160 странах мира. В прошлом году совокупный объем продаж составил более 15 млн гаджетов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Xiaomi озвучила свои глобальные планы. Китайский производитель смартфонов возьмет в кредит $1 млрд на развитие своего международного бизнеса.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ: iPhone 8 не будет белым: Apple столкнулась с проблемами при производстве

По материалам biz.liga.net