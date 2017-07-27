iPhone 8 не будет белым: Apple столкнулась с проблемами при производстве

Новая модель смартфонов Apple будет недоступна в классическом цвете

Любовь компании Apple к белому цвету очевидна во всем — начиная от ее магазинов до мобильной операционной системы. Даже гаджеты Apple доступны в белом цвете, в частности — беспроводные наушники EarPods. Однако многих пользователей может расстроить тот факт, что Apple не намерена выпускать свой iPhone 8 в классическом белом цвете.

Согласно порталу Macotakara, проблемы с производством заставили Apple отказаться от смартфонов iPhone в белом цвете. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что производство белых iPhone 8 «просто невозможно». Согласно отчету, новая модель смартфонов Apple будет доступна в достаточно ограниченном количестве цветов.

Вместо белого iPhone 8 будет идти в двух цветах — черном и зеркальном.

Пока неясно, какие именно проблемы с производством стали причиной отказа от белого цвета для iPhone 8.

Macotakara сообщает, что новая модель смартфонов Apple поступит в продажу не раньше октября в ограниченном количестве.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple теряет позиции на рынке Китая. Apple рискует вылететь из списка топ-5 самых популярных производителей смартфонов на китайском рынке.

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По материалам technobuffalo.com