Китайский Alipay продолжает завоевывать европейский рынок

Платежи через Alipay будут принимать в восьми розничных магазинах Великобритании

Британский провайдер платежных сервисов Barclaycard запускает пилотный проект, в рамках которого мерчанты в Великобритании смогут принимать платежи через китайский платежный сервис Alipay в физических магазинах. Проект запустился сегодня, 14 августа 2017 года, в восьми розничных магазинах по всей Великобритании. POS-инфраструктуру для платежей через Alipay обеспечит Barclaycard.

В Barclaycard ожидают позитивных результатов от проекта, так как в Великобритании проживает огромное количество экспатов и студентов из Китая. Более того, ожидается, что в 2017 году китайские туристы потратят в Великобритании более 1 млрд фунтов стерлингов.

Рита Лиу, глава Alipay EMEA отмечает, что «Соединенное Королевство всегда было одним из самых привлекательных направлений для туристов из Китая, как для шопинга, так и просто туризма».

Более широкий запуск Alipay в британских магазинах запланирован на ближайшие несколько месяцев. Пилотный проект продлится до 2018 года.

Мерчанты также получат возможность повысить свою популярность среди потребителей с помощью специального приложения Alipay Lifestyle, в котором смогут рекламировать свой бренд и привлекать покупателей с помощью специальных предложений.

К тому же, мерчанты смогут отправлять пуш-уведомления на основе геолокации потребителям, которые прибывают в Великобританию. Как только потребители покидают страну, мерчанты могут продолжать использовать аккаунт Lifestyle, чтобы информировать их о новых предложениях и акциях.

Напомним, Barclays/Barclaycard впервые анонсировал партнерство с Alipay в декабре прошлого года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что новое партнерство поможет кошельку Alipay закрепиться в Европе. Поставщик POS-терминалов Payworks объявил об интеграции своих систем с Alipay, крупнейшим китайским провайдером мобильных платежей.

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По материалам bankingtech.com