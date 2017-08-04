Китайский кошелек AliPay начинает работать в России

Китайским туристам позволят расплачиваться в России «домашним» кошельком

AliPay объявил о сотрудничестве с российской банковской группой ВТБ. Благодаря этой сделке местные ритейлеры смогут принимать к оплате еще один платежный инструмент — китайский мобильный кошелек. А туристы из Поднебесной смогут оплачивать свои расходы привычным способом.

Рассчитаться в России с помощью самого популярного в Китае мобильного кошелька, можно в более чем 120 тыс POS-терминалов. Ожидается, что более 1 млн китайских путешественников получат доступ к мобильным платежам через приложение. Наибольшим спросом этот способ оплаты будет пользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Иркутске.

Сейчас сервис находится на этапе тестирования. Полномасштабный запуск ожидается в августе 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что AliPay станет доступен пользователям в Греции. Туристы из Китая смогут расплачиваться привычным кошельком сразу в нескольких туристических центрах страны.

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