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Alipay станет доступен пользователям в еще одной стране

27.07.2017 15:57

Глобальный облачный платежный сервис VivaPayments объявил о стратегическом партнерстве с ведущей китайской мобильной платежной платформой Alipay

Alipay станет доступен пользователям в еще одной стране. Фото: forsythgroup.com

Благодаря этому сотрудничеству пользователи Alipay смогут иметь доступ к сервису, посещая Грецию.

Широкая сеть предприятий, работающих с онлайн-платформой VivaWallet от VivaPayments, сделает возможными транзакции с Alipay в нескольких туристических точках по всей Греции. Благодаря удобству VivaWallet он стал фаворитом среди греческих предпринимателей по всей стране, включая туристические районы с высоким трафиком, такие как Миконос, Санторини и даже центр Афин.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alipay начинает работать с местными валютами. Приложение будет предлагать варианты оплаты не только в юанях, но и в Гонконгских долларах.

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По материалам finextra.com

Рубрики: AlipayЕвропаМобильные платежиНовости

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