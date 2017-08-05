Новое партнерство поможет кошельку Alipay закрепиться в Европе

Поставщик POS-терминалов Payworks объявил об интеграции своих систем с Alipay, крупнейшим китайским провайдером мобильных платежей

Благодаря технологиям Payworks, интеграция Alipay в существующие POS-системы розничных магазинов пройдет легко и быстро. Китайский мобильный кошелек будет доступен наряду с традиционными способами оплаты.

Alipay, управляемый Ant Financial Services Group, является ведущим игроком сферы мобильных платежей. На него приходится 80% доли рынка и более 520 млн пользователей.

Китайские туристы активно путешествуют и тратят деньги за рубежом (более $261 млрд в год), поэтому в Payworks убеждены, что их любимый способ оплаты должен быть доступен в ЕС. Да и сами европейские ритейлеры хотят добавить китайский кошелек в свои методы оплаты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что AliPay станет доступен пользователям в Греции. Туристы из Китая смогут расплачиваться привычным кошельком сразу в нескольких туристических центрах страны.

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По материалам pymnts.com