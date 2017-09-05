Названы страны, где потребители больше всего знают о мобильных платежах

Первые позиции списка достались развивающимся странам

Более половины потребителей по всему миру (52%) проинформированы о всех доступных сервисах мобильных платежей, которые представлены на рынке. Однако доля таких потребителей в разных странах разная. К примеру, в развивающихся странах потребители намного более проинформированы о всех доступных сервисах совершения платежей с помощью смартфонов, чем в развитых странах.

Такие данные выявило исследование Ipsos Global Trends, в котором приняли участие 18,180 человек из 23 стран мира.

Самые проинформированные о мобильных платежных сервисах потребители живут в Китае (77%). За ними идут жители Индии (76%) и Индонезии (67%).

Далее в списке — Южная Корея (64%), Бразилия (60%), Мексика (59%), Южная Африка (59%) и Россия, Труция и Перу (по 57%).

Среди европейских стран лидером является Польша с результатом 56%. В Германии и США показатель находится на уровне 48%. Далее идут Швеция и Великобритания (47%), Италия (46%), Аргентина и Бельгия (42%), Испания (41%), Австралия и Канада (39%) и Франция (38%).

В самом конце списка — Япония с результатом 27%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярность мобильных платежей растет в США и Европе. Согласно результатам проведенного исследования, 17% американских потребителей теперь регулярно используют свои смартфоны для совершения платежей.

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По материалам nfcworld.com