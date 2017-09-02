В Европе запустится еще один мобильный платежный сервис

Европейский рынок мобильных платежей пополнится еще одним игроком

В прошлом году Huawei презентовала свой собственный сервис мобильных платежей Huawei Pay. В настоящее время он доступен только в Китае, но похоже, что это может измениться в ближайшем будущем.

Компания подала заявку на регистрацию товарного знака в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (European Union Intellectual Property Office, EUIPO). Это означает, что сервис может стать доступен европейским потребителям уже в ближайшее время. Когда именно это произойдет, можно лишь догадываться, так как компании еще предстоит убедить банки поддержать обслуживание сервиса. Эксперты уверены, что изначально Huawei Pay будет доступен только в одной или нескольких крупных странах ЕС, например, в Германии.

Мобильные платежные сервисы набирают популярность среди потребителей, и компании пытаются расширить их до максимально возможного числа стран. На данный момент Huawei существенно отстает от более крупных игроков на рынке, таких как Samsung, Apple и Google, которые уже запустили свои мобильные платежные сервисы в нескольких странах по всему миру.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мобильные платежи остаются непопулярными, даже в США. На Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay приходится всего 0,25% всех дебетовых транзакций в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мобильные платежи 2017: китайцы тратят триллионы долларов со смартфонов

По материалам androidheadlines.com