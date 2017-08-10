Китайский центробанк усложнит жизнь провайдеров онлайн-платежей

Народный банк Китая к июню 2018 года обяжет компании в сфере онлайн-платежей проводить все мобильные транзакции через новый клиринговый центр

Это может пошатнуть доминирующие позиции гигантов Alibaba и Tencent, ведь обе компании вынуждены будут делиться ценными данными о транзакциях с конкурентами.

Китай является мировым лидером в области мобильных платежей. Объем мобильных транзакций в прошлом году вырос до $8,8 трлн. Ant Financial, финансовое подразделение Alibaba Group, является лидером в области мобильных платежей. На кошелек Alipay пришлось 54% всех транзакций в первом квартале 2017 года. WeChat Pay от Tencent имеет долю в 40%.

В дополнение к комиссионным, мобильные и онлайн-платежи обеспечивают ценные данные, которые можно использовать, к примеру, для целевой рекламы и оценки кредитоспособности.

Аналитик полагает, что центральный банк пошел на эти меры специально — он хочет помочь коммерческим банкам получить потребительские данные и ограничить влияние Alipay и Tencent на рынок.

Хотя сотни миллионов китайских потребителей и предприятий связывают свои счета Alipay или WeChat Pay с их банковскими счетами, финансовые учреждения не получают доступа к платежным реквизитам, таким как имя и местонахождение торговца. Вместо этого банковский отчет показывает Alipay или WeChat как получателя. Но последнее распоряжение центробанка подразумевает, что все платежные компании должны подключиться к клиринговому центру до 15 октября, а уже к 30 июня 2018 года проводить через него все платежи.

В Ant Financial заявили, что уже готовятся к соблюдению требований регулятора. Сам же Народный банк, как и Tencent, пока воздерживается от комментариев.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что гигант e-commerce запустит автоматы для покупки автомобилей. Ритейлер Tmall, принадлежащий Alibaba Group, планирует запустить «автомобильные вендинговые аппараты» в Китае.

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По материалам pymnts.com