Китайцы и яблоки: самые популярные смартфоны в Украине за шесть месяцев

Подержанные телефоны в текущем году были более популярными среди украинцев

В первом полугодии 2017 года украинцы чаще интересовались подержанными телефонами. Как сообщается в пресс-релизе крупнейшего украинского сервиса онлайн-объявлений OLX, телефоны б/у искали и покупали в 10 раз чаще, чем новые.

Смартфоны Apple остаются лидерами по популярности как среди новых, так и среди подержанных телефонов, с огромным отрывом опережая конкурентов. За первое полугодие этого года на OLX было продано 100 000 подержанных «яблочных» смартфонов. Однако их популярность немного снизилась по сравнению с первым полугодием 2016 года: новые iPhone искали 25% пользователей против прежних 29,5%, подержанные — 29% против 31% годом ранее.

На втором месте в рейтинге пользовательских симпатий — Samsung. В категории новых устройств бренд улучшил показатели по сравнению и с первым полугодием 2016-го, и с прошлым годом в целом: новыми телефонами Samsung интересовалось 15% пользователей OLX, подержанными — 17%.

Позиции прошлогодних лидеров немного ослабли в связи с укреплением позиций китайских телефонов Xiaomi. Украинцы так активно интересовались этими смартфонами, что они вышли в ТОП-10 и новых, и подержанных телефонов. В первом списке он прыгнул сразу на четвертое место — Xiaomi интересовалось целых 9% аудитории.

В число самых популярных новых телефонов вошел еще один «китаец» — Doogee, доля продаж которого составила 2%. С тем же результатом укрепил свои позиции Huawei. Прочнее обосновались в обоих ТОПах Meizu: их доля среди новых телефонов составила 6%, среди б/у — 4%.

Растет спрос на подержанные телефоны Lenovo — он составил 10%. А вот интерес к новым телефонам бренда поутих: 5,5% против 9,9% за аналогичный период 2016 года.

Другими фаворитами в категории новых телефонов были Nokia — 3%, HTC — 1,5% и другие марки — 19%. Из подержанных гаджетов украинцы интересовались Nokia — 9%, HTC — 5%, LG — 4,5%, Fly — 2,5%, а также недорогими телефонами других марок — 6%.

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