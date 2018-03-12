В Канаде впервые появится уникальная вертикальная банкнота

Кроме того, на новой канадской банкноте впервые изображена женщина

Министр финансов Билл Морно и глава Банка Канады Стивен С. Полоз сегодня представили новую 10-долларовую банкноту. В обращение ее выпустят в конце 2018 года. Это первая банкнота массового обращения от Банка Канады, на которой изображена женщина — канадка Виола Десмонд.

Успешная канадская бизнесвумен Виола Десмонд в 1946 году решительно отказалась покинуть предназначенную только для белых зону кинотеатра, и впоследствии была заключена в тюрьму, осуждена и оштрафована. Ее судебное дело является одной из первых известных юридических проблем, связанных с расовой сегрегацией, которую выдвинула темнокожая женщина в Канаде.

Кроме того, новая купюра в $10 является первой вертикальной банкнотой, выпущенной в Канаде. Подробнее ее можно рассмотреть на сайте Банка Канады.

Выпуск новой банкноты ознаменует и изменение подхода Банка Канады к эмиссии денег. Вместо того, чтобы в течение короткого времени выпускать купюры всех пяти номиналов, новая банкнота будет появляться каждые несколько лет. Это позволит Банку интегрировать новейшие технологии защиты при создании каждой новой банкноты. Сообщается, что следующей на очереди будет банкнота в $5.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на миллион гривневых банкнот приходится около 3 поддельных. НБУ констатирует низкий уровень подделки банкнот национальной валюты в 2017 году.

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По материалам finextra.com