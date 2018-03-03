На миллион гривневых банкнот приходится около 3 поддельных — НБУ

НБУ констатирует низкий уровень подделки банкнот национальной валюты в 2017 году

По данным НБУ, количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривны в прошлом году составило 0,00036% от общего количества наличности в обращении. То есть, на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 3,6 шт подделок. Для сравнения, в странах Евросоюза по итогам 2017 года этот показатель составлял примерно 33 шт поддельных банкнот евро.

В то же время, результаты 2017 года свидетельствуют об увеличении фактов выявления поддельных банкнот номиналом 500 гривен. Преимущественно это банкноты старого образца 2006 года. Их количество составляет 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты.

Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитена и т.д. В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.

Что касается подделки иностранной валюты, то большинство изъятых из обращения поддельных банкнот, — это: доллары США (78%); евро (16%); российские рубли (6%).

В нацбанке рекомендуют гражданам в случае сомнений в подлинности и платежности банкнот гривны обращаться в банки для проведения исследований НБУ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ внедрит электронную гривну и мгновенные платежи. Регулятор введет электронную гривну и перейдет на европейскую директиву.

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