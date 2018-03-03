НБУ внедрит электронную гривну и мгновенные платежи

Регулятор введет электронную гривну и перейдет на европейскую директиву

Национальный банк Украины будет активно внедрять проекты в сфере cashless и европейскую директиву Payment Services Directive 2 (PSD2). Также регулятор планирует обновить Систему электронных платежей (СЭП) и внедрить мгновенные платежи.

Как отметил Яков Смолий, система электронных платежей работает и была неоднократно модифицирована, но для ее соответствия европейским нормам необходимо внедрение PSD2. Это предполагает еще одно обновление системы и внедрение мгновенных платежей, а также воплощение в жизнь проекта электронной гривни.

Данный спектр работ позволит расширить форматы финансовых документов и транзакций, которые могут быть реализованы в украинской системе платежей, пояснил Смолий. В частности, станет доступен перевод средств между физическими лицами без открытия счетов. Подобные платежи будут осуществляться мгновенно с гарантией от плательщика до получателя. Нововведения потребуют доработки платежных систем коммерческих банков. В результате СЭП будет работать круглосуточно и круглогодично.

Смолий напомнил, что идея электронной гривни была представлена еще в 2016 году. Данный проект подразумевает перевод наличных в электронный вид (аналог фиатной валюты). Электронная валюта будет обмениваться на наличную или на электронную валюту 1:1. Этот проект дополнит уже существующую систему.

Кроме того, НБУ планирует в текущем году построить центр обработки данных Нацбанка и кассовый центр в западном регионе страны. Первый объект будет запущен в эксплуатацию в следующем году. Второй планируется запустить через 3 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что несколько банков могут сменить владельцев. НБУ рассматривает пакеты документов на покупку 4 банков.

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По материалам ubr.ua