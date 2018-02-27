Несколько банков могут сменить владельцев — НБУ

НБУ рассматривает пакеты документов на покупку 4 банков

Национальный банк рассматривает пакеты документов на покупку РВС Банка, Сбербанка, банка «Львов», БТА Банка.

Так, 9 февраля Антимонопольный комитет разрешил депутату Верховной Рады Руслану Демчаку купить более 50% РВС Банка.

Также Национальный банк официально получил 21 декабря от Управления делами Президента Беларуси пакет документов для согласования через АО «Паритетбанк» на приобретение опосредованной существенного участия в Сбербанке в размере 100% его уставного капитала.

Кроме того, в средине февраля глава российского Внэшекономбанка сообщил, что продажу Проминвестбанка планируется завершить до мая текущего года. Однако, согласно сообщению регулятора, в НБУ не поступал пакет документов на согласование приобретения существенного участия в Проминвестбанке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк проведет стресс-тест 25 крупнейших банков Украины. Нацбанк собирается регулярно проводить оценку устойчивости крупнейших банков.

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По материалам ukranews.com