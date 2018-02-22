Нацбанк проведет стресс-тест 25 крупнейших банков Украины

Нацбанк собирается регулярно проводить оценку устойчивости крупнейших банков

В этом году Нацбанк запустит ежегодную оценку устойчивости 25 украинских банков, на которые приходится 95% активов сектора. Об этом сообщается в 6 выпуске «Обзора банковского сектора» от НБУ.

Точный список финучреждений чиновники не приводят, но если отталкиваться от последнего (на 1 октября 2017 года) нацбанковского рейтинга по общим активам, это должны быть следующие структуры: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, Альфа-Банк, Сбербанк, Укрсоцбанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Проминвестбанк, Банк Пивденный, Ситибанк, ПроКредит Банк, ВТБ Банк, Кредобанк, ТАСкомбанк, ИНГ Банк Украина, Мегабанк, Банк Кредит Днепр, Международный инвестиционный банк, Банк Восток и Универсалбанк.

Впервые украинские банки повально подвергали стресс-тестированию после резкой девальвации гривны, и оно носило единичный характер: как только Нацбанк перестал удерживать номинальный официальный курс, и перевел всю страну на реальный показатель (высчитываемый на основе ежедневных межбанковских торгов), вся банковская система разом нарушила действующие экономические нормативы.

На первом этапе — в 2015-2016 — Нацбанк протестировал 60 крупнейших банков страны, а в 2017 году проверял группу небольших финучреждений. Началось повальное закрытие банков по разным причинам: из-за нехватки капитала, обвинений в непрозрачной структуре собственности, нарушения законодательства по отмыванию денег и пр. По итогам зачистки число банков в Украине сократилось со 180 до 82.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы самые надежные украинские банки в 2017 году. В лидеры рейтинга надежности и жизнеспособности украинских банков выбился УкрСиббанк.

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По материалам ubr.ua