В Украине стало меньше убыточных банков

В стране стало больше банков, демонстрирующих прибыльную деятельность

В Украине в целом улучшилось состояние банковского сектора. Количество убыточных банков за прошлый год сократилось с 33 до 18. Об этом сообщается в 6 выпуске «Обзора банковского сектора» от НБУ.

Тем не менее, из-за значительных объемов отчислений в резервы, банковский сектор завершил год с убытком в 24,4 млрд грн — в основном за счет четырех крупных банков, в частности ПриватБанка. При этом в 2017 году операционный доход сектора увеличился на 10% в годовом измерении.

В 2018 году Нацбанк ожидает, что в «минусе» окажутся менее 10 банков.

Количество платежеспособных банков сократилось на 14. Из них 8 были выведены с рынка из-за несоблюдения требований к капиталу, 1 – из-за непрозрачной структуры собственности, 4 – прекратили деятельность без ликвидации юридического лица. Один банк был присоединен к другому.

В НБУ отметили, что окончательные показатели финансовой отчетности банков за 2017 год еще могут быть откорректированы до конца апреля после завершения годового аудита.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы самые надежные украинские банки в 2017 году. В лидеры рейтинга надежности и жизнеспособности украинских банков выбился УкрСиббанк.

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