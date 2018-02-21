Три банка контролируют почти 87% POS-терминалов в Украине

Назван банк-лидер по приросту доли рынка эквайринговой сети

Значительную долю рынка эквайринговых услуг в Украине формирует, как и год назад, первая тройка банков-эквайеров: по состоянию на начало 2018 года их суммарный показатель составил 86,3% – на 2% больше, чем в начале 2017 года. В эту тройку входят ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль.

При этом, по результатам 2017 года, Ощадбанк стал лидером по приросту доли рынка эквайринговой сети. По данным НБУ, количество терминалов Ощадбанка в торговой сети выросло более чем на 37% (на 9,6 тыс единиц).

Банк уже третий год подряд занимает второе место на рынке эквайринга в Украине с долей 15,3%. Прирост рыночной доли Ощада за 2017 год является крупнейшим среди украинских банков и составляет 2,3%, в том числе за IV квартал — плюс 0,7% доли рынка. На начало 2018 года эквайринговая сеть банка составляла 35 430 тыс POS-терминалов.

30% прироста терминальной сети, обслуживающей торгово-сервисные предприятия, в целом по Украине в 2017 году обеспечил именно Ощадбанк. Финучреждение предоставляет эквайринговые услуги более чем 13,4 тыс предприятий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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