Как платить смартфоном: NFC-кошельки украинских банков

Как платить смартфоном в магазинах и метро, используя приложения украинских банков?

За прошлый год бесконтактные платежи в Украине вышли на новый уровень — вопрос «Как платить смартфоном?» заинтересовал приверженцев современных технологий. А развитие платежной инфраструктуры (+23% к количеству бесконтактных POS-терминалов), запуск банковских приложений для расчетов смартфонами и презентация на украинском рынке популярного иностранного NFC-кошелька создали необходимые условия для дальнейшего развития рынка. Наличие NFC в смартфоне уже стало одним из критериев выбора гаджета (самые популярные смартфоны с такой опцией мы собрали в этой подборке).

К лету Android Pay будет поддерживать уже 10 украинских банков, также финучреждения продолжают создавать платежные приложения «на своей стороне». Редакция PaySpace Magazine публикует список банков, которые уже предлагают своим вкладчикам мобильные приложения для расчетов в торговых точках.

Как платить смартфоном: список банков, которые предлагают NFC-оплату

EXIMpay — Укрэксимбанк

Запуск: октябрь 2016

Поддерживает карты: Visa

Количество установок: 1 000 – 5 000

Как использовать приложение?

Программу необходимо скачать из Google Play, а затем авторизоваться по номеру телефона (ввести свой номер и код, который придет в СМС спустя несколько секунд).

Затем к приложению необходимо «привязать» карту Укрэксимбанка. Пока кошелек поддерживает только пластик платежной системы Visa. Но вопрос добавления карт Mastercard изучается.

Чтобы расплатиться смартфоном с этим приложением, достаточно разблокировать его и приложить к платежному терминалу. При условии, что ранее в кошельке была активирована опция «фоновый режим». В противном случае придется заходить в приложение.

KredoPay — Кредобанк

Запуск: январь 2017

Поддерживает карты: Mastercard

Количество установок: 1 000 – 5 000

Как использовать?

Необходимо загрузить приложение KredoPay на смартфон и добавить данные своих платежных карт Mastercard от Кредобанка. Активация карт в кошельке происходит после звонка работника горячей линии банка. Сотрудник проверяет личность клиента и выясняет, действительно ли он заказывал такую услугу.

Процесс оплаты усложняется отсутствием “фонового режима”. Для платежа клиенту нужно зайти в приложение, выбрать карту и ввести PIN-код.

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ощадPay — Ощадбанк

Запуск: февраль 2017

Поддерживает карты: Visa, Mastercard

Количество установок: 5 000 – 10 000

Как платить смартфоном?

После скачивания программы из Google Play, пользователю нужно указать свой номер телефона и реквизиты карты Ощадбанка. После этого на указанный номер придет СМС с кодом доступа к приложению.

В настройках приложения стоит выбрать опцию “фоновый режим”. Она позволит совершать бесконтактные платежи, не заходя в само приложение. Для оплаты нужно будет просто разблокировать экран.

Приват24 — ПриватБанк

Запуск: декабрь 2016 — март 2017

Поддерживает карты: Visa, Mastercard

Количество установок: 5 000 000 – 10 000 000

Как использовать приложение?

В ПриватБанке решили не создавать отдельное приложение для NFC-платежей. Желающим использовать эту опцию нужно просто активировать ее в мобильном банкинге.

Возможность расплачиваться смартфоном присутствовала в Приват24 и до 2017 года — платежи осуществлялись благодаря облачной технологии HCE. Но в декабре 2016 компания Visa совместно с Приватом впервые в Украине внедрила систему Visa Token Service для бесконтактных платежей. А марте прошлого года услуга NFC расчетов была запущена на платформе Mastercard Enablement Digital Service (MDES). По словам разработчиков, это повысило ее безопасность. Оплачивать покупки также можно не заходя в Приват24 — достаточно разблокировки смартфона.

Мобильный Банк Восток

Запуск: октябрь 2017

Поддерживает карты: Mastercard

Количество установок: 10 000 – 50 000

Как использовать?

Как и Приват24, приложение банка Восток — это полноценный мобильный банкинг, где кроме NFC-оплат можно также управлять счетами, совершать платежи и переводы.

Формат совершения платежа в POS-терминале не такой удобный, как в других приложениях. В отличие от бумажников, где кошелек работает в фоновом режиме, приложение этого банка требует, чтобы клиент зашел в него, выбрал карту, с которой будет производиться оплата, и ввел PIN.

Raiffeisen PAY — Райффайзен Банк Аваль

Запуск: ноябрь 2017

Поддерживает карты: Visa

Количество установок: 5 000 – 10 000

Как платить смартфоном?

Настройка кошелька отличается от других. После загрузки из Play Market, добавить карты в ручном режиме не удасться. Приложение попросит ввести логин и пароль от интернет-банкинга «Райффайзен Онлайн». И только после этого все карты Visa автоматически синхронизируются с Raiffeisen Pay. Учитывая то, что для подключения к онлайн-банкингу клиенты банка должны посетить отделение, это не самый удобный способ привязать карту к мобильному кошельку.

Приложение работает в фоновом режиме — активировав опцию “всегда включен” клиент сможет расплачиваться сразу после разблокировки гаджета.

Tap for Pay — Банк «Півдденний”

Запуск: январь 2018

Поддерживает карты: Visa

Количество установок: 500 – 1 000

Как использовать?

Добавить карты в приложение можно тоже только введя данные для входа в онлайн-банкинг MyBank.

В приложении можно выбрать один из трех форматов платежа —в приложении (необходимо разблокировать устройство и зайти в кошелек), в фоновом режиме (доступен сразу после разблокировки смартфона). А также ограниченный 500 гривнами платеж в фоновом режиме.

Android Pay

Карты: Visa, Mastercard

Мобильный кошелек Google заработал на украинском рынке в ноябре прошлого года. За время работы к нему подключилось пять украинских финучреждений — ПриватБанк, Ощадбанк, УкрСиббанк, ПУМБ, Банк «Південний». Из них два пока не предлагают собственные мобильные кошельки. Но с появлением Android Pay их вкладчики также могут добавлять в смартфоны свои карты. Приложение работает в фоновом режиме: для оплаты достаточно разблокировать телефон и поднести его к терминалу.

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