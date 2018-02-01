Оплата картой: как в Украине отказываются от наличных

Рост безналичных расчетов в Украине продолжается

Общее количество транзакций по картам в 2017 году увеличилось на 24%, а число банкоматов и платежных карт уменьшилось. Такие данные озвучили специалисты Украинского Процессингового Центра на основании информации по картам банков-клиентов. Специалисты также разобрались, какие типы транзакций были популярны среди украинцев в 2017 году.

Оплата картой

количество покупок, оплаченных картами, увеличилось на 42%

количество финансовых транзакций на одну активную карту достигло 5,6 в месяц

доля расчетов платежной картой от общего числа финансовых операций составила 63%

доля расчетов платежной картой от общего объема продаж составила почти 26%

доля покупок, оплаченных картами через интернет, увеличилась на 26% и достигла 14% от всех покупок с помощью карт.

Бесконтактные платежи

Количество оплат бесконтактными картами выросло в 3 раза и достигло 19% от всех оплат картами в POS-терминалах

Количество POS-терминалов, которые принимают бесконтактные карты, выросло на 23%

Средняя сумма чека бесконтактных покупок в 2017 году составила 166 грн, а это на 12% больше, чем в 2016 году

Чаще всего украинцы рассчитывались бесконтактно на заправках, в ресторанах быстрого питания, в супермаркетах, в хозяйственных магазинах, магазинах косметики и оплачивали проезд в метро.

Переводы с карты на карту в интернете

Количество переводов с карты на карту в интернете в прошлом году выросло на 56%

Средняя сумма транзакций составила 1 800 грн

Доля переводов от общего количества финансовых транзакций по платежным картам в 2017 году составила 1,4%, а по объемам почти 2%.

Операции в банкоматах

Количество АТМ банков-клиентов UPC уменьшилось на 3%

Показатели использования держателями карт дополнительных сервисов в банкоматах, наоборот, выросли. Например, количество операций по смене ПИН-кода (Pin-change) увеличилось в 6 раз

Количество депозитных (cash-in) операций в банкоматах увеличилось на 6%

Количество операций по снятию наличных средств (cash-out) увеличилось на 3%

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Ощадбанк вводит услугу снятия наличных в банкоматах без карты