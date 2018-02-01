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Оплата картой: как в Украине отказываются от наличных

01.02.2018 17:30

Рост безналичных расчетов в Украине продолжается

банковские карты

За 2017 год количество покупок, оплаченных картами, увеличилось на 42% Фото: mk.com.au

Общее количество транзакций по картам в 2017 году увеличилось на 24%, а число банкоматов и платежных карт уменьшилось. Такие данные озвучили специалисты Украинского Процессингового Центра на основании информации по картам банков-клиентов. Специалисты также разобрались, какие типы транзакций были популярны среди украинцев в 2017 году.

Оплата картой

В Украине растут безналичные расчеты Фото: sipse.com

  • количество покупок, оплаченных картами, увеличилось на 42%
  • количество финансовых транзакций на одну активную карту достигло 5,6 в месяц
  • доля расчетов платежной картой от общего числа финансовых операций составила 63%
  • доля расчетов платежной картой от общего объема продаж составила почти 26%
  • доля покупок, оплаченных картами через интернет, увеличилась на 26% и достигла 14% от всех покупок с помощью карт.

Бесконтактные платежи

Количество бесконтактных оплат проезда в метро увеличилось в 5 раз, их доля составляет всего 5% от всех бесконтактных транзакций. Фото: KievTime.com

  • Количество оплат бесконтактными картами выросло в 3 раза и достигло 19% от всех оплат картами в POS-терминалах
  • Количество POS-терминалов, которые принимают бесконтактные карты, выросло на 23%
  • Средняя сумма чека бесконтактных покупок в 2017 году составила 166 грн, а это на 12% больше, чем в 2016 году

Чаще всего украинцы рассчитывались бесконтактно на заправках, в ресторанах быстрого питания, в супермаркетах, в хозяйственных магазинах, магазинах косметики и оплачивали проезд в метро.

Переводы с карты на карту в интернете

Перевод денег с карты на карту становится популярнее Фото: worldofbuzz.com

  • Количество переводов с карты на карту в интернете в прошлом году выросло на 56%
  • Средняя сумма транзакций составила 1 800 грн
  • Доля переводов от общего количества финансовых транзакций по платежным картам в 2017 году составила 1,4%, а по объемам почти 2%.

Операции в банкоматах

Продолжается динамика сокращения банкоматов. Фото: lanacion.com.ar

  • Количество АТМ банков-клиентов UPC уменьшилось на 3%
  • Показатели использования держателями карт дополнительных сервисов в банкоматах, наоборот, выросли. Например, количество операций по смене ПИН-кода (Pin-change) увеличилось в 6 раз
  • Количество депозитных (cash-in) операций в банкоматах увеличилось на 6%
  • Количество операций по снятию наличных средств (cash-out) увеличилось на 3%

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Рубрики: АналитикаБанкиПлатежные системыСтатьиУкраина
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