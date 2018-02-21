Названы самые надежные украинские банки в 2017 году

В лидеры рейтинга надежности и жизнеспособности украинских банков выбился УкрСиббанк

Издание Mind представило обновленный рейтинг надежности и жизнеспособности украинских банков по результатам 2017 года. Лидерами рейтинга стали австрийский Райффайзен Банк Аваль и французский УкрСиббанк.

Рейтинг жизнеспособности банков оценивает финучреждения на основе публичной информации, которая представляет собой различные факторы финансовой устойчивости: ликвидность, рентабельность, достаточность капитала, внешняя поддержка, бесперебойность выплат, качество кредитного портфеля и так далее.

В рейтинг попали банки, рыночная доля которых превосходит 0,3% всех платежеспособных банков. Способность банка переживать периоды системных дисбалансов определяется как общая сумма баллов факторов стабильности – от 1 до 4, взвешенных на важность каждого фактора – от 0 до 1. В зависимости от общего зачета банк получает определенное количество звезд – от 0,5 до 5.

Примечательно, что среди лидеров рейтинга – банков с самыми высокими баллами (в переводе на «звездочки» это 4 и более «звезд») – 100% – иностранные банки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки по итогам 2017 года. Лидер и анти-лидер среди украинских банков с 2016 года не изменились.

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