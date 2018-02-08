НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки по итогам 2017 года

Лидер и анти-лидер среди украинских банков с 2016 года не изменились

Национальный банк обнародовал оборотно-сальдовую ведомость украинских банков на 1 января 2018 года, в которой содержится информация о прибыльности и убыточности украинских банков в 2017 году.

Самым прибыльным банком, как и в 2016 году, стал Райффайзен Банк Аваль с показателем в 4,47 млрд грн. Значительную прибыль чаще всего получали «дочки» международных банковских групп, а также госбанки, включая УкрСиббанк (1,47 млрд грн) и Креди Агриколь (1,1 млрд грн).

Самым убыточным банком снова стал ПриватБанк. В ТОП-3 по убыткам также вошли банки с российским государственным капиталом: Проминвестбанк (7,67 млрд грн) и ВТБ (4,1 млрд грн).

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Ранее сообщалось о том, что крупнейший банк Украины обнародовал итоги работы в 2017 году. Банк обнародовал презентацию, в которой содержится ряд показателей по итогам года.

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По материалам finclub.net