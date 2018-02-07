Крупнейший банк Украины обнародовал итоги работы в 2017 году

Банк обнародовал презентацию, в которой содержится ряд показателей по итогам года

ПриватБанк обнародовал предварительные итоги работы в 2017 году. В его презентации не говорится о том, с каким финансовым результатом крупнейший банк Украины завершил минувший год — с прибылью или убытком (ожидает 4 млрд грн в 2018-м), но указывается ряд других показателей.

Так, активы ПриватБанка выросли на 44,98 млрд грн, до 259,06 млрд грн. Это произошло благодаря увеличению портфеля ОВГЗ на 61,72 млрд грн. Большую часть госбумаг ПриватБанк получил от Минфина в рамках докапитализации (+48,4 млрд грн), часть ОВГЗ он купил у Минфина на первичных аукционах.

Кредиты юридическим лицам выросли на 1,26 млрд грн, физическим — на 11,85 млрд грн. Средства юрлиц выросли на 10,44 млрд грн, а физлиц — на 14,51 млрд грн.

Поскольку приток денег от клиентов оказался значительно больше, чем ПриватБанк выдал кредитов, то ликвидность пошла в покупку ОВГЗ, депозитных сертификатов (+2,85 млрд грн), погашение долга перед НБУ (-5,7 млрд грн).

Регулятивный капитал вырос до 12,4 млрд грн, адекватность капитала 13,87%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк представил новый способ продавать товары в кредит для небольших розничных магазинов. Для использования новой услуги продавцу не потребуется POS-терминал, а всю процедуру можно осуществить с помощью смартфона.

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По материалам finclub.net