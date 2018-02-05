Кредит по QR-коду: крупный украинский банк представил новую услугу

Небольшие ритейлеры смогут быстро и мобильно предоставлять покупателям кредиты
ПриватБанк представил новый способ продавать товары в кредит для небольших розничных магазинов. Для использования новой услуги продавцу не потребуется POS-терминал, а всю процедуру можно осуществить с помощью смартфона.
Чтоб предоставить покупателю кредит по QR-коду, нужно:
- Зарегистрировать магазин в личном кабинете.
- Создать QR: заполнить данные о товаре и условия кредита.
После того, как покупатель считает этот QR-код, ему откроется чекаут «Оплаты частями». Покупатель должен будет подтвердить кредит, а затем просто вносить необходимую сумму средств.
Как утверждают в банке, на всю процедуру уйдет не более 10 минут.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее в ПриватБанке рассказали, какие отделения закроют в 2018. В банке решили отказаться от малоэффективного формата отделений.
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