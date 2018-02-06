Рекордный январь: сколько валюты украинцы сдали в обменники

В прошлом месяце украинцы продали больше валюты, чем купили

В январе текущего года жители страны продали на $257,2 млн больше наличной валюты, чем купили.

Так, в НБУ сообщают, что в прошлом месяце было куплено валюты на $580 млн. А продано банкам и небанковским учреждениям — $837,3 млн (в эквиваленте).

Так, разница между покупкой и продажей составила $257,2 млн. Это рекордный показатель за последние полгода.

Кроме того, в январе украинцам удалось продать больше иностранной валюты, чем в период с 2015 по 2018.

Объем покупки валюты ($580 млн) также был самым низким за последние полгода. Украинцы не хотели покупать доллар и евро из-за их высокой стоимости. Напомним, в прошлом месяце курс доллара к гривне был максимальным, доходя до 29 грн/$.

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Ранее мы сообщали, что обязательную продажу валютной выручки могут отменить. Об этом заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на заседании фракции Радикальной партии в парламенте.

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