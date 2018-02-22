НБУ рассказал о перспективах и рисках для банков в 2018 году

В Нацбанке поделились своим видением развития банковского сектора в этом году

Как сообщает НБУ в 6 выпуске «Обзора банковского сектора», в 2018 году риски работы банковского сектора, среди прочего, связаны с отсутствием сотрудничества с МФО и, как следствие, возможным ухудшением экономических ожиданий бизнеса и населения. Это будет влиять на темпы кредитования и банковскую политику ценообразования на пассивы и активы.

В течение года продолжится стремительный рост потребительского кредитования. Объемы ипотечного кредитования увеличатся, однако его доля в портфеле новых кредитов будет оставаться незначительной.

НБУ ожидает ускорения гривневого кредитования бизнеса с учетом улучшения финансового состояния реального сектора. Операционная прибыльность банков почти не изменится. Переход на стандарт МСФО 9 будет иметь заметное одноразовое влияние на собственный капитал банков.

В отчете также подчеркивается, что с начала 2018 года НБУ активно вводит директивы ЕС и Базельские рекомендации. Вскоре начнет действовать новый норматив ликвидности LCR. Будут подготовлены новые правила расчета регулятивного капитала — в частности, приемлемости его составляющих.

Также НБУ начинает ежегодную оценку устойчивости финучреждений, состоящую из анализа качества активов (для всех банков) и стресс-тестирования (для 25 банков, на которые приходится 95% активов сектора).

Ключевыми вызовами для банковского сектора остается высокая доля неработающих кредитов, преимущественно в государственных банках. В Нацбанке считают, что банкам следует значительно активнее работать с такими кредитами и определиться с планами сокращения их объема в течение года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине стало меньше убыточных банков. В стране стало больше банков, демонстрирующих прибыльную деятельность.

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