Украинцы не погашают больше половины всех кредитов — НБУ

В НБУ выделили факторы, сдерживающие активное развитие кредитования в стране

Фундаментальным риском украинской банковской системы остается высокая доля неработающих кредитов — невозвратов. Как отмечается в отчете правления Нацбанка, по состоянию на начало 2018 года она составляла 55% общего кредитного портфеля.

Общий кредитный портфель банковской системы увеличился на 1,8%, при этом в двух сегментах произошли наиболее заметные прорывы: объем гривневого кредитования корпоративного сектора выросли на 8,6%, а населения — почти на 40%.

Чиновники выделили и факторы, сдерживающие активное развитие кредитования в стране:

сохранение значительных кредитных рисков;

высокие процентные ставки по кредитам;

высокий уровень долговой нагрузки среди заемщиков корпоративного сектора;

снижение спроса на кредиты со стороны тех предприятий, в которых улучшилось их финансовое состояние;

вложения банками средств в такие сравнительно высокодоходные и ликвидные инструменты с низким уровнем рисков как депозитные сертификаты Национального банка и ОВГЗ;

высокая доля кредитов, которые не обслуживаются, что сужает возможности для кредитования;

недостатки законодательства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в Ощадбанке рассказали, что ждет депозитный рынок. Руководитель госбанка рассказал о влиянии учетной ставки на доходность депозитов.

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По материалам ubr.ua