Украинцы не погашают больше половины всех кредитов — НБУ

В НБУ выделили факторы, сдерживающие активное развитие кредитования в стране
Фундаментальным риском украинской банковской системы остается высокая доля неработающих кредитов — невозвратов. Как отмечается в отчете правления Нацбанка, по состоянию на начало 2018 года она составляла 55% общего кредитного портфеля.
Общий кредитный портфель банковской системы увеличился на 1,8%, при этом в двух сегментах произошли наиболее заметные прорывы: объем гривневого кредитования корпоративного сектора выросли на 8,6%, а населения — почти на 40%.
Чиновники выделили и факторы, сдерживающие активное развитие кредитования в стране:
- сохранение значительных кредитных рисков;
- высокие процентные ставки по кредитам;
- высокий уровень долговой нагрузки среди заемщиков корпоративного сектора;
- снижение спроса на кредиты со стороны тех предприятий, в которых улучшилось их финансовое состояние;
- вложения банками средств в такие сравнительно высокодоходные и ликвидные инструменты с низким уровнем рисков как депозитные сертификаты Национального банка и ОВГЗ;
- высокая доля кредитов, которые не обслуживаются, что сужает возможности для кредитования;
- недостатки законодательства.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее в Ощадбанке рассказали, что ждет депозитный рынок. Руководитель госбанка рассказал о влиянии учетной ставки на доходность депозитов.
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По материалам ubr.ua