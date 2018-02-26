В Ощадбанке рассказали, что ждет депозитный рынок

Руководитель госбанка рассказал о влиянии учетной ставки на доходность депозитов
На очередном заседании монетарного комитета Нацбанка 1 марта будет приниматься решение о размере учетной ставки (месяц назад ее размер был повышен на 1,5% — до 16% годовых).
Изменят или не изменят ставку — гадают сейчас аналитики, и единой точки зрения до сих пор нет. Но в том, что она повлияет на доходность депозитов, не сомневается никто. Это подтвердил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее были названы самые надежные украинские банки в 2017 году. В лидеры рейтинга надежности и жизнеспособности украинских банков выбился УкрСиббанк.
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По материалам ubr.ua