В Ощадбанке рассказали, что ждет депозитный рынок

Руководитель госбанка рассказал о влиянии учетной ставки на доходность депозитов

На очередном заседании монетарного комитета Нацбанка 1 марта будет приниматься решение о размере учетной ставки (месяц назад ее размер был повышен на 1,5% — до 16% годовых).

Изменят или не изменят ставку — гадают сейчас аналитики, и единой точки зрения до сих пор нет. Но в том, что она повлияет на доходность депозитов, не сомневается никто. Это подтвердил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Андрей Пышный

председатель правления Ощадбанка

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы самые надежные украинские банки в 2017 году. В лидеры рейтинга надежности и жизнеспособности украинских банков выбился УкрСиббанк.

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По материалам ubr.ua