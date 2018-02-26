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В Ощадбанке рассказали, что ждет депозитный рынок

26.02.2018 10:57

Руководитель госбанка рассказал о влиянии учетной ставки на доходность депозитов

В Ощадбанке рассказали, что ждет депозитный рынок. Фото: hromadske.ua

На очередном заседании монетарного комитета Нацбанка 1 марта будет приниматься решение о размере учетной ставки (месяц назад ее размер был повышен на 1,5% — до 16% годовых).

Изменят или не изменят ставку — гадают сейчас аналитики, и единой точки зрения до сих пор нет. Но в том, что она повлияет на доходность депозитов, не сомневается никто. Это подтвердил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Депозитный рынок будет ощущать на себе влияние макроэкономических тенденций. Рост учетной ставки уже сегодня влияет на то, что банк повышает депозитное предложение для потребителей. Но всегда нужно помнить, что депозитная ставка, которую вам предлагают, — это плата за риск. Большая процентная ставка — соглашайтесь на более высокий риск. Мы видим возможность для себя, как сберегательного банка, проводить умеренную депозитную политику. Мы должны конкурировать не столько ставками, сколько надежностью и восстановлением доверия
Андрей Пышный
председатель правления Ощадбанка

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы самые надежные украинские банки в 2017 году. В лидеры рейтинга надежности и жизнеспособности украинских банков выбился УкрСиббанк.

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По материалам ubr.ua

Рубрики: БанкиНовостиОщадбанкУкраина
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