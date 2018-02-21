Стоимость депозитов в 2017 году заметно снизилась – НБУ

Стоимость валютных депозитов держится на исторически низком уровне

В 2017 году ставки по депозитам снизились на 3,2 п.п. для вкладов в гривне — до 14,3% годовых (по годовым вкладам). Об этом сообщается в 6 выпуске «Обзора банковского сектора» от НБУ.

При этом отмечается, что решение НБУ повысить учетную ставку привело к увеличению стоимости краткосрочных (до 6 месяцев) гривневых депозитов на 0,2 — 0,4 п.п. с момента первого повышения ставки.

Стоимость валютных депозитов населения сохраняется на исторически низком уровне 3.7% для годовых депозитов.

В целом за год депозиты населения выросли в гривне на 22,4%, в валюте же их объемы не изменились. ПриватБанк активно привлекал гривневые средства населения, Ощадбанк — валютные.

Депозиты корпораций в гривне выросли за год на 13,6%. Валютные средства субъектов хозяйствования сократились на 10% в долларовом эквиваленте.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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