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Украинским банкам запретили повышать кредитные ставки без согласия клиентов

13.02.2018 17:26

От судей потребовали детально изучать кредитные договоры и наказывать банки за несоблюдение собственных процедур

Украинским банкам запретили повышать кредитные ставки без согласия клиентов. Фото: theatlantic.com

У украинских заемщиков появилась дополнительная возможность сохранить пониженную кредитную ставку по своим займам — в частности, у тех, у кого в договорах с банками четко выписан регламент ее пересмотра. В правовой позиции по делу №6-2315цс16 Верховный суд потребовал от судов низшей инстанции пристально изучать детали кредитных договоров, и выносить решения, отталкиваясь от них.

Если в банковском договоре указано, что человека должны были письменно известить о повышении кредитной ставки и получить его подпись на документе, а это не было сделано, то суд должен признать повышенный процент незаконным и вернуть старый. В этом суть указания ВСУ. Банк (в данном случае — Укрсоцбанк) не может просто отправить уведомление в почтовый ящик клиента, если это противоречит его собственному договору. А если уже ошибся, то должен смириться с тем, что человек будет платить меньше — по старой процентной ставке
Ростислав Кравец
старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры»

В таких случаях неважно, к чему было привязано повышение кредитной платы. Даже если в договоре описан автоматический перерасчет процентов, в случае поднятия учетной ставки Нацбанка, должна четко соблюдаться процедура уведомления человека о росте платы, расписанная в его договоре.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украину зайдет международный сервис оценки кредитных рисков. Украинские сервисы онлайн-кредитования получат доступ еще к одному инструменту оценки кредитного риска.

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По материалам ubr.ua

Рубрики: БанкиНовостиУкраина
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