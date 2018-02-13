Украинским банкам запретили повышать кредитные ставки без согласия клиентов

От судей потребовали детально изучать кредитные договоры и наказывать банки за несоблюдение собственных процедур

У украинских заемщиков появилась дополнительная возможность сохранить пониженную кредитную ставку по своим займам — в частности, у тех, у кого в договорах с банками четко выписан регламент ее пересмотра. В правовой позиции по делу №6-2315цс16 Верховный суд потребовал от судов низшей инстанции пристально изучать детали кредитных договоров, и выносить решения, отталкиваясь от них.

Ростислав Кравец

старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры»

В таких случаях неважно, к чему было привязано повышение кредитной платы. Даже если в договоре описан автоматический перерасчет процентов, в случае поднятия учетной ставки Нацбанка, должна четко соблюдаться процедура уведомления человека о росте платы, расписанная в его договоре.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украину зайдет международный сервис оценки кредитных рисков. Украинские сервисы онлайн-кредитования получат доступ еще к одному инструменту оценки кредитного риска.

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По материалам ubr.ua