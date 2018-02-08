В Украину зайдет международный сервис оценки кредитных рисков

Украинские сервисы онлайн-кредитования получат доступ еще к одному инструменту оценки кредитного риска

В феврале-марте текущего года на украинский рынок должна выйти шведская компания Instantor, которая специализируется на сервисах для онлайн-кредитования.

В частности, она помогает провайдерам онлайн-займов идентифицировать заемщиков. А также подкреплять заявки на кредит платежной информацией пользователя из его интернет-банкинга. Об этом стало известно сегодня в рамках круглого стола «Новые FinTech-решения и законодательные инициативы», который был организован Всеукраинской ассоциацией финансовых компаний.



Instantor в режиме реального времени формирует отчет о финансовом положении клиента (например, его уровень зарплаты, ежемесячные расходы, существующие кредиты) за последние 12 месяцев. Это делается путем подключения к банку, в котором обслуживается текущий счет клиента. И позволяет кредитным организациям более точно оценивать риски по каждому конкретному займу.

Можно сравнить механизм работы нового сервиса с BankID. Перед тем, как брать кредит, новый клиент проходит авторизацию в своем онлайн-банкинге и дает согласие на обработку персональных данных стороннему провайдеру (например, сервису онлайн-кредитования).

В Европе стоимость одного досье клиента обойдется кредитору в 1 евро. В Украине услуга будет стоить примерно в 2 раза дешевле.

Компания Instantor представлена во многих странах мира, сотрудничая с крупнейшими банками. По сути, это платформа, которая объединяет банковские API на нескольких рынках.

Представитель компании Instantor, объяснил, почему финучреждениям выгодно открывать API сторонним провайдерам онлайн-кредитования.

Эрик Якобсон,

глава департамента стратегических инициатив в Instantor

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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