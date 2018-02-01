Стоимость кредитов в Украине растет — НБУ

Кредиты подорожали на фоне повышения учетной ставки

Средневзвешенная стоимость кредитов на межбанковском рынке в первые пять дней после повышения учетной ставки возросла на 1,1 процентных пункта – до 15,1% годовых. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за январь 2018 года.

При этом украинский индекс межбанковских ставок за указанный период, по данным НБУ, возрос на 1,4 п.п.

В НБУ отметили, что такой результат свидетельствует «об эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики через канал процентных ставок».

Напомним, с 26 января НБУ поднял учетную ставку с 14,5% до 16% годовых.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в НБУ не видят необходимости в снижении учетной ставки. Согласно комментарию регулятора, повышение учетной ставки на сегодняшний день на является ключевой преградой для кредитования бизнеса.

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По материалам minfin.com.ua