Названы новые критерии выбора банков для зарплатных проектов

Критерии выбора банка станут более лояльными
В Украине упростят условия выбора банка для зарплатных и пенсионных счетов населения. Соответствующая инициатива Министерства Финансов была одобрена 31 января на заседании Кабинета министров Украины. Об этом сообщила первый замминистра финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в Facebook. Отметив, что список уполномоченных банков будет сформирован максимально быстро после официальной публикации данного постановления.
Так, критерии отбора уполномоченных банков будут следующими:
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выполнение банком нормативов НБУ
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отсутствие применения к банку санкций
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отсутствие задолженностей перед Фондом гарантирования и перед бюджетом.
Размер и форма собственности финучреждения не должны стать критерием.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее требования к банкам для выплат зарпллат уже смягчали. Так, с середины 2016 года в карточном портфеле больше не обязательно иметь 10% карт национальной платежной системы ПРОСТIР. Также не прописана в документе норма о выкупе ОВГЗ в размере не меньше 20% регулятивного капитала банка.
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