Еще один украинский банк запустил приложение для платежей в одно касание

Пользоваться преимуществами нового NFC-кошелька могут все клиенты банка с картами Visa

Банк «Південний» вошел в тройку банков Украины, клиенты которых могут оплачивать покупки смартфоном, используя цифровой аналог своей платежной карты Visa. Об этом сообщается на сайте банка.

С помощью нового приложения банка Tap for Pay пользователи могут легко и быстро оплачивать покупки в любых терминалах, которые поддерживают технологию бесконтактных платежей Visa — как в Украине, так и по всему миру. Tap for Pay доступен для смартфонов на базе Android версии 4.4 и выше с модулем NFC.

Принцип работы Tap for Pay прост: необходимо загрузить приложение из Google Play, пройти регистрацию и активировать карты, доступные для совершения оплаты. Для выполнения оплаты необходимо просто поднести смартфон к терминалу с поддержкой NFC. О завершении транзакции приложение оповестит звуковым сигналом или вибрацией. Также приложение сохранит историю последних 10 покупок для наиболее легкого контроля финансов.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки по итогам 2017 года. Лидер и анти-лидер среди украинских банков с 2016 года не изменились.

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