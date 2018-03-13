Заплатить за проезд картой можно будет еще в одном городе Украины

В Черкасах ожидаются перемены в работе транспорта

Новая система оплаты проезда может заработать в Черкасах. Три крупные компании, которые имеют большой опыт в транспортной системе, представили горожанам видение современного транспорта в городе. Соответствующая информация появилась в соцсети Facebook на страничке Приват.Share.

Так, авторы инициативы планируют оснастить городской транспорт специальными терминалами для приема оплат банковской картой. Подобные системы уже работают в Днепре, Сумах и еще нескольких городах.

Кроме того, жители города получат возможность в реальном времени отслеживать движение общественного транспорта, время прибытия автобусов и троллейбусов до нужной остановки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, что в троллейбусах и части маршрутных автобусов Черкасс уже действует бесконтактная оплата проезда с помощью QR-кодов. Сегодня пассажиры воспользовались технологией более 30 тыс раз.

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