В Украине могут начать арестовывать банковские счета онлайн

Министерство юстиции будет перенимать опыт Хорватии во внедрении системы электронных арестов банковских счетов

Как сообщил директор департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Александр Олейник, после введения в Хорватии электронного ареста средств существенно улучшилась ситуация с исполнением судебных решений.

С начала 2011 года из 8,1 млн документов о взыскании денежных средств на общую сумму 39,7 млрд евро количество выполненных документов составило почти 7 млн (82%) на сумму более 23 млрд евро (58%). Это стало возможным благодаря тому, что финансовое агентство, которое является ведущей хорватской компанией в сфере финансового посредничества, имеет возможность предоставлять банкам электронное распоряжение о блокировании средств в течение 60 минут. Так как сам процесс происходит в течение нескольких минут, у должника нет возможности вывести средства со счетов.

В свою очередь, заместитель министра юстиции Сергей Шкляр заявил, что внедрение единой системы электронных арестов банковских счетов критически необходимо Украине.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам finclub.net