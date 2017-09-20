Ведущая криптовалютная биржа сообщила о появлении фишингового сайта

Мошенники выманивают учетные данные пользователей биржи

Ведущая криптовалютная биржа Bitfinex предупредила о появившемся в сети фишинговом сайте, который выдает себя за гонконгскую платформу, однако на самом деле собирает конфиденциальные данные пользователей.

Be aware: a phishing website is online that closely resembles https://t.co/VJg06pe7uT The attackers are using domain bitfienex-com — Bitfinex (@bitfinex) September 19, 2017

Как отмечает биржа, появившаяся в выдаче Google рекламная ссылка на якобы сайт Bitfinex является ложной, так как не только начинается с www. (подлинный сайт биржи начинается с https://), но и ведет на домен Bitfiniex.com.

Примечательно, что упомянутый фишинговый сайт в выдаче показан как Bitfinex.com.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что одна из ведущих криптобирж Китая приостановит торги. В ближайшее время торги могут приостановить и другие биржи.

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По материалам forklog.com