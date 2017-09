Ведущая криптовалютная биржа сообщила о появлении фишингового сайта

Мошенники выманивают учетные данные пользователей биржи

Ведущая криптовалютная биржа Bitfinex предупредила о появившемся в сети фишинговом сайте, который выдает себя за гонконгскую платформу, однако на самом деле собирает конфиденциальные данные пользователей.

Be aware: a phishing website is online that closely resembles https://t.co/VJg06pe7uT The attackers are using domain bitfienex-com

— Bitfinex (@bitfinex) September 19, 2017