Вскоре расколется еще одна популярная криптовалюта

В сети Monero состоится хардфорк MoneroV

14 марта в сети Monero на блоке под номером 1529810 состоится хардфорк MoneroV, ориентированный на решение проблемы масштабирования оригинального блокчейна. У новой монеты будет ограниченная эмиссия — 256 млн единиц, а каждый держатель XMR получит по 10 новых монет, поскольку изначально в оборот поступит только 158 млн XMV.

The hard-fork split will occur in block 1529810 ~14th of March 2018.

See https://t.co/RpQ5Z1n9XC for more information. — MoneroV (@monero_v) 3 марта 2018 г.

Согласно заявлениям команды разработчиков, форк обеспечит еще более высокий уровень анонимности. Тем не менее, на данный момент ни одна криптовалютная биржа не заявила о намерениях добавить MoneroV в листинг, поэтому держатели Monero должны использовать электронные кошельки с приватным ключом для получения новых монет. Разработчики пообещали опубликовать подробные инструкции для безопасного востребования XMV в кошельках Monero GUI, MyMonero и Monero RPC.

Однако один из партнеров MyMonero Пол Шапиро опроверг информацию о том, что кошелек будет поддерживать форк. Он предостерег пользователей о рисках, сопряженных с использованием приватных ключей на блокчейне MoneroV. Кроме того, подчеркнул он, все члены команды нового форка не раскрыли своих личностей.

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По материалам forklog.com