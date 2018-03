Вскоре расколется еще одна популярная криптовалюта

В сети Monero состоится хардфорк MoneroV

14 марта в сети Monero на блоке под номером 1529810 состоится хардфорк MoneroV, ориентированный на решение проблемы масштабирования оригинального блокчейна. У новой монеты будет ограниченная эмиссия — 256 млн единиц, а каждый держатель XMR получит по 10 новых монет, поскольку изначально в оборот поступит только 158 млн XMV.

The hard-fork split will occur in block 1529810 ~14th of March 2018.

See https://t.co/RpQ5Z1n9XC for more information.

— MoneroV (@monero_v) 3 марта 2018 г.