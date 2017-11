Репортаж с конференции еCom21 в Риге: новые горизонты онлайн-бизнеса

В прошлый уик-энд в Риге завершилась международная конференция eCom21. Сотни профессионалов этой индустрии со всего мира обсудили важнейшие тренды е-коммерции, и сформулировали прогнозы на будущее

Конференция eCom21 прошла уже в шестой раз при неизменной поддержке банка Rietumu. В этом году на нее собрались почти 700 участников из более чем 20 стран. Онлайн-журнал PaySpace Magazine по традиции стал информационным партнером мероприятия — eCom21 посвящен спецпроект Международная конференция eCom21 — 2017.

Титульная тема форума в 2017 года звучала так: «E-Commerce HD2 – Homo Digitalis in High Definition» («В фокусе электронной коммерции – человек цифровой эпохи»).

Участники обсудили возможности продвижения бизнеса, принимая во внимание одну из важнейших тенденций: все больший акцент в планировании развития бизнеса на потребностях и желаниях человека как потребителя, клиента, заказчика. Профессионалы бизнеса обменялись мнениями о том, какие технологии и каким образом для успешного реализации такой стратегии лучше применить – как сегодня, так и в ближайшем будущем.

Формат конференции, практическая направленность встреч и дискуссий предоставили широкие возможности для активного и плодотворного общения, новых знакомств и полезных бизнес-контактов.

Какой он — пользователь услуг электронный коммерции, ради которого компании продолжают работать, создавать новые бизнесы, разрабатывать прогрессивные решения — рассказали участники конференции во время докладов.

Владимир Панкратов, руководитель отдела продаж латвийской процессинговой компании DECTA, поделился с участниками eCom21 интересными данными о предпочтениях так называемого поколения «Y». Он привел цифры, согласно которым 92% представителей этого поколения не доверяют традиционным банкам, и 45% предпочитают использовать альтернативные финтех-сервисы. У трети европейцев нет платежных карт, а пятая часть этого населения не хочет открывать счета в банках.

Банки, по мнению Владимира Панкратова, имеют широкие возможности использовать аутсорсинг, в том числе в сфере процессинга, – такой подход позволяет максимально концентрироваться на своем основном бизнесе и эффективно развивать его. «Стремление взять все сервисы «in-house», чтобы полностью контролировать их, безнадежно устарело и не приносит удовлетворительного результата», – считает представитель DECTA. Подробнее о том, что делать банку в цифровую эпоху, читайте в материале PaySpace Magazine с конференции в Риге.

Ярослав Замулло, руководитель Юридического управления Rietumu, выступил с обзором законодательных изменений, которые ожидают рынок е-коммерции в будущем году.

Вступления в силу положений PSD2 и GDPR, изменений в MIFIR / MIFID II, безусловно, направлены на защиту интересов европейских потребителей финансовых услуг, – в этом заключается их прогрессивный характер. В то же время спикер отметил, что их внедрение потребует от участников рынка дополнительных финансовых вложений, что отразится и на цене услуг. И это – одно из неизбежных последствий ужесточения законодательного регулирования, с которым придется считаться всем сторонам.

Постоянный участник форума, исполнительный директор компании NeoPay Крэг Джеймс обратил внимание на глобальные изменения в связи с Brexit. «Вне зависимости от того, каким он будет – «жестким», «мягким», «прагматичным», «открытым» или каким-либо еще, в запасе у бизнеса будет 2-3 года переходного периода. За это время можно успеть перевести бизнес в другую страну, получить новые лицензии, открыть компании или офисы и предпринять другие необходимые шаги. А пока не спешите тратить деньги и наслаждайтесь созерцанием хаоса, который устроили политики», – сказал Крэг Джеймс.

Директор центра финансовых технологий Фонда Сколково Павел Новиков рассказал о том, что в этом крупнейшем технопарке Европы научились решать одну из самых больших проблем начинающего бизнеса: его игнорирование со стороны крупных участников рынка.

«Собирая профильные пулы стартапов и предлагая их крупным компаниям, таким как банки и страховщики, мы обеспечиваем возможность контакта между создателями стартапов и топ-менеджерами больших корпораций. Это очень востребованная услуга».

Мартиньш Валтерс, со-основатель платформы взаимного кредитования Mintos, одного из известных латвийских финтех-стартапов, отметил быстрые темпы развития индустрии Р2Р-кредитования.

На форуме eCom21 выступил также Илья Кретов, генеральный директор eBay в России и на развивающихся рынках. «eBay как маркетплейс выполняет две основные функции: мы соединяем продавцов и покупателей и обеспечиваем необходимый уровень доверия так, чтобы сделка между ними состоялась или, в противном случае, чтобы обе стороны вышли из нее без потерь. Вообще маркетплейс – это не только современная многофункциональная торговая площадка, которая обеспечивает работу бизнеса; часто под маркетплейс создают целые бизнесы», – подчеркнул Илья Кретов.

А председатель правления Латвийской почты (Latvijas Pasts) Марцис Вилцанс отметил, что в следующем году компания порадует получателей посылок из-за границы специализированным приложением для смартфонов, через которое можно будет выбрать способ доставки.

В свою очередь Алекс Васильев, региональный директор Cainiao (Alibaba), озвучил несколько впечатляющих цифр, характеризующих работу компании: «Alibaba Group сегодня – это 30 миллионов покупателей, 6 миллионов мерчант-счетов, 500 миллионов пользователей платежной системы. Во время распродажи на прошлой неделе компания поставила новый рекорд и выполнила 812 миллионов заявок в течение 24 часов. Уверен, что у кросс-бординговой интернет-торговли блестящие перспективы».

WeChat-изация» электронной коммерции – это мощный тренд развития отрасли в ближайшие несколько лет, добавил эксперт.

Виктор Достов, президент российской Ассоциации электронных денег и денежных переводов, высказал свои прогнозы и последствиях внедрения платежной директивы PSD2. Регуляторы привыкли мыслить в терминах ценового регулирования, мало заботясь о последствиях. Эта директива грозит обрезать интерфейсы банкам, чтобы передать их платежным системам. Однако если банки все же решат конкурировать с финтех-компаниями, неизвестно, смогут ли выстоять последние», – считает эксперт.

Руководитель направления розничной торговли Google Russia Юрий Берченко подчеркнул важность скорости предоставления услуг: «Современный потребитель хочет, чтобы ему оказывали услуги «быстрее, точнее и ближе». Изменением в потребительских предпочтениях мы, в первую очередь, обязаны развитию мобильных технологий. По опросам, 53% пользователей уйдут с сайта, если он грузится дольше 3 секунд, а 97% потенциальных покупателей откажется от онлайн-покупки, если им будет предложено заполнить слишком много полей в форме оплаты».

Отдельная сессия конференции eCom21 была посвящена актуальным темам кибербезопасности и криптовалют.

Денис Матеев, глава департамента рынков России и СНГ компании ESET, старейшего антивирусного вендора в мире, рассказал, что финансовый сектор занимает второе место (первое – у госструктур) в топе самых привлекательных индустрий для кибератак. Вредоносные программы, социальная инженерия, эксплуатация вэб- и ПО уязвимостей, DDoS, компрометация учетных данных – все эти инструменты используют киберпреступники активно и, что еще более важно, вполне результативно. По его мнению, крупным финансовым компаниям в этой ситуации целесообразно использовать комплексные решения, разработанные под конкретные нужды каждой организации. Как выжить в условиях вирусной киберэпидемии — читайте в интервью с экспертом ESET

Алексей Поспехов, глава GR & PR ICONIC.VC, затронул тему криптовалют. «Три страны на сегодня создали наиболее благоприятные условия для их развития и только выиграли от этого, – убежден специалист, – Швейцария, легализовавшая биткойн еще в 2014 году, привлекла в свою экономику уже более 600 млн. евро. На долю Японии приходится около половины мирового трейдинга криптовалютами. С 1 января будущего года Гибралтар готовится присоединиться к «клубу» развитых в крипто-смысле стран, что уже вызвало всплеск интереса к этой стране со стороны апологетов криптовалют».

На настоящий момент в мире существует 900 криптовалют, ценность которых составляет около 200 млрд. долларов. При этом относительно мировых денежных средств, объем которых оценивается в 85 трлн. долларов, криптовалюты занимают незначительную долю примерно в 0,2% и обладают огромным потенциалом роста. Такие данные привела в своем докладе Лиза Айзупиете, со-основателя Globitex.

«Биткойн, занимающий примерно половину рынка криптовалют, представляет собой уникальный инструмент, который объединяет массу возможностей. Это – и свой собственный банк (enjoy being your own bank), и доступный инструмент для инвестирования, и платежное средство, которое уже сегодня принимается в более чем 100 тысячах торговых точек по всему миру. Наконец, криптовалюты открывают дорогу к ICO (Initial Coin Offering), этому проявлению «чистого нелицензированного капитализма», по меткому выражению главного гуру криптовалют Джона Матониса», – Лиза Айзупиете.

На #eCom21 также прозвучали данные по объему привлеченных средств через ICO в 2017 году – 3 млрд. евро.

Подробнее о том, какое будущее эксперты прогнозируют технлогии Блокчейн — читайте в нашем материале.

СПРАВКА

Rietumu eCom21 – крупнейшая в Балтии международная конференция, посвященная электронной коммерции. Ее посещают сотни участников из Балтии, Центральной, Восточной и Западной Европы, стран СНГ, Азии и других регионов мира. Каждый год для участия в форуме приглашаются руководители всемирно известных компаний, эксперты в сфере э-коммерции и акулы бизнеса. Конференция проходит под патронажем банка Rietumu.

Главный партнер конференции – международная процессинговая компания DECTA. Компания предоставляет высокотехнологичный сервис для осуществления интернет-эквайринга, процессинга, эмиссии платежных карт. Работает с банками, платежными сервис-провайдерами и корпоративными клиентами по всему миру.