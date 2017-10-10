3 ключевые идеи, которые сделали Ричарда Талера лауреатом Нобелевской премии

В идеях Ричарда Талера переплетаются экономический и психологический анализ принятия решений

Вчера, 9 октября, в Стокгольме назвали лауреата Нобелевской премии по экономике. Им стал американский экономист Ричард Талер.

72-летний профессор Чикагского университета является пионером поведенческой экономики — области знаний, в которой результаты психологических исследований применяются к принятию экономических решений. Поведенческая экономика включает реалистичный анализ того, как люди думают и ведут себя при принятии экономических решений.

Ричард Талер внес свой вклад в расширение и совершенствование экономического анализа, рассмотрев три психологические черты, которые систематически влияют на принятие экономических решений — ограниченная рациональность, представление о справедливости и отсутствие самоконтроля.

Ограниченная рациональность

Нельзя предположить, что люди перед каждым экономическим решением рассматривают все возможные альтернативы и взвешивают все вероятные долгосрочные последствия. Это просто непреодолимая задача, поэтому решения часто принимаются с узким фокусом. Такой подход в экономике получил название «концепция ограниченной рациональности».

Пример когнитивных ограничений представлен в теории умственного учета Ричарда Талера. В ней описывается, как люди организуют, формулируют и оценивают финансовые решения. Мы склонны упрощать их, создавая отдельные «счета» у себя в голове. При этом мы принимаем экономические решения на основе их влияния на каждый из этих счетов, а не на наши общие активы. Например, многие люди в уме делят свой домашний бюджет на уплату счетов, отпуск и т.д., при этом берут за правило не использовать деньги с одного счета для оплаты чего-то в другом. Такой подход иногда приводит к дополнительным расходам — к примеру, вместо того чтоб взять деньги с долгосрочного счета на удовлетворение краткосрочных потребностей, люди прибегают к невыгодным потребительским кредитам. В то же время, этот подход может помочь спланировать личный бюджет и защитить долгосрочные сбережения.

Кроме того, на принятие решений влияет наш предыдущий опыт и наше восприятие собственности. Как правило, мы хотим получить больше денег за то, что продаем, чем мы сами готовы заплатить за тот же предмет. Это явление Талер называет «эффект владения».

Представление о справедливости

При принятии решений люди учитывают не только собственную выгоду. Мы можем рассматривать благосостояние другого как в позитивном ключе — через сотрудничество или солидарность, так и в отрицательном — через зависть и злобу.

Эксперименты, проведенные Ричардом Талером и другими поведенческими экономистами, показали, что представление о справедливости играет важную роль в принятии решений. Люди готовы понести издержки за наказание тех, кто действует несправедливо. Причем не только тогда, когда они сами затронуты, а и когда видят, что кто-то еще пострадал от несправедливости.

Внезапный дождь может создать неожиданно высокий спрос на зонтики, но если владелец магазина повысит цену с учетом высокого спроса, многие потребители отреагируют негативно и сочтут продавца жадным. Компании, которые нарушают нормы справедливости, могут столкнуться с бойкотами со стороны потребителей. Это может заставить продавцов придержать цены, даже если в ином случае они бы их повысили.

Отсутствие самоконтроля

В 12 песни «Одиссеи» Цирцея предупреждает Одиссея о Сиренах, которые заманивают матросов своим очаровательным пением. Одиссей, который, как и его команда, хотел вернуться домой в Итаку, решает проблему, затыкая уши всего экипажа пчелиным воском. Затем герой привязывает себя к мачте, строго приказав экипажу игнорировать все, что он скажет, до тех пор, пока угроза не минует. Проблема Одиссея является воплощением дилеммы на всех этапах нашей жизни — мы поддаемся краткосрочным искушениям, которые угрожают долгосрочному благополучию. Это могут быть еда и напитки, курение, потребление или экономия на отдаленные цели.

Опыт, близкий по времени, привлекает нас больше отдаленного. Тысяча долларов в следующем году воспринимается меньшей суммой, чем тысяча долларов сегодня, независимо от того, речь идет о расходах или доходах.

Ричард Талер и Херш Шефрин создали альтернативную модель для описания дилеммы, вызванной внутренней борьбой между планирующим «я» и действующим «я» (модель «планировщик/деятель»). Планировщик мыслит и принимает решения с целью долгосрочного счастья, в то время как деятель руководствуется более краткосрочными целями. Это разделение было принято в современной психологии, а также поддерживается недавними исследованиями в области нейронауки.

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По материалам nobelprize.org